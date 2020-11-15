Тюменские чиновники и маркетологи готовы массово покинуть регион

Более половины маркетологов и госслужащих Тюмени согласны уехать ради хорошей работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Тюмени 69% маркетологов и 60% госчиновников готовы переехать в другие регионы ради лучшей работы. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито Работа».

«В Тюмени по доле соискателей, готовых к переезду в другие регионы из-за работы, лидирует группа профессий „Маркетинг, реклама, PR“ (69%). На втором месте представители группы „Госслужба, НКО“ — 60%. На третьем „Консультирование“ — 38%. А комфортнее всего себя в Тюмени чувствуют банковские работники — переехать хотели бы лишь 14% из них», — сообщают аналитики «Авито Работа».

Как альтернативу переезду тюменцы также рассматривают вахтовый метод работы. За год интерес к таким вакансиям вырос на 57%, а их число увеличилось на 71%. При этом медианная зарплата вахтовика по всем группам профессий составляет 70 000 рублей.

По словам специалистов, пандемия тюменцев, решившихся на переезд, не пугает. «Пандемия не помешала — мы наблюдаем тенденцию постепенного увеличения как общего числа вакансий, подразумевающих переезд, так и количества откликов соискателей, рассматривающих для себя смену места жительства или вахтовый режим работы», — отметил управляющий директор сервиса Артем Кумпель.