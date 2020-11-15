Жители небольшого городка удивлены, откуда у простого полицейского деньги на особняк Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители города Кулебаки (Нижегородская область) обнаружили у замначальника полиции города Алексея Волкова особняк на сумму 60 млн рублей. Нижегороддцы провели съемку «скромного жилища» стража порядка с дрона, а затем материалы предоставили в программу «Кстати» одного из местных телеканалов.

По словам жителя города Романа Рублева, полицейский вместе с супругой и тестем, которые также работают в правоохранительных органах, выкупили четыре земельных участка и выстроили роскошный дворец с прудом и дорогими насаждениями. «Только дорогу отсыпать к их дому стоило не менее 1,55 млн рублей. У нас в городе зарплата в среднем 30 тысяч рублей. Откуда деньги на такой дом у семьи полицейских?» — недоумевает автор съемки с дрона. По его словам, он обращался за консультацией к риелторам и они рассказали, что дом вместе с участком стоит не менее 60 млн рублей.

Рублев также рассказал, что общался со строителями, которые занимались отделкой внутри особняка. Они рассказали ему,что там «все вплоть до золотых туалетов». Дом. по словам Рублева был простроен максимум за четыре года. Он также показал еще несколько домов, которые строят рядом оперативники местного ОБЭП — подчиненные Волкова.

Бизнесмены рассказывают, что оперативники часто пытаются «решить вопросы» в обход закона, бывают и давление, и угрозы. «Я иду в полицию на допрос, зашиваю все карманы себе, чтоб ничего не вбросили. Там можно ожидать всего, что угодно. Я знаю, что они очень многих „крышуют“», — рассказывает предприниматель Юрий Галивчук. В отделении полиции Кулебак ситуацию не комментируют, но после сюжета делом заинтересовались в региональном Следственном комитете.