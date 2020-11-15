В Пермском крае рекордный рост числа заболевших коронавирусом. По данным на 15 ноября, в крае зафиксирован 231 случай заражения COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 16 418. Неблагополучная эпидситуация вынуждает краевые власти вводить дополнительные ограничения. Изменения отражены в указе губернатора Дмитрия Махонина. URA.RU публикует обновленный список того, что разрешено и что запрещено в крае во время карантина.
В Пермском крае по 13 декабря включительно запрещено:
- организациям общественного питания (исключение — организации общепита с условиями доставки) работать в период с 01:00 до 06:00 часов по местному времени;
- несовершеннолетним находиться без сопровождения родителей или законных представителей в торговых центрах, организациях общепита, развлечений и досуга (исключения — продовольственные отделы ТЦ, продовольственные магазины);
- работа ночных клубов, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
- проведение развлекательных мероприятий в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;
- проведение в кафе и ресторанах свадеб, банкетов и юбилеев.
В Пермском крае с 16 ноября проводится обучение с применением дистанционных технологий:
- учащихся 5-11 классов образовательных организаций в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском;
- учащихся техникумов и колледжей в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском;
то же самое рекомендуется:
- частным образовательным организациям, предоставляющим в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее образование;
- частным образовательным организациям дополнительного образования и ИП, осуществляющим в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском реализацию дополнительного образования детей (программы дополнительного образования, кружки, секции);
В Пермском крае введен дистанционный режим работы:
- для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно; работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет; работников, имеющих хронические заболевания (не менее 30% от штатной численности работников организации);
- для госслужащих, работников госпредприятий и госучреждений (не менее 30%);
- граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по 13 декабря включительно.
В Пермском крае разрешены:
- массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);
- массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 30 человек, на каждого из них которых приходится не менее 4 кв. метров площади);
- официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
- мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;
- мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
- одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
- деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек;
- иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.
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