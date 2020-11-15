В Минтруда придумали, как поощрить россиян на пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты РФ разрабатывают документ, согласно которому длительно работающие россияне не останутся без поддержки государства, выйдя на пенсию. Для этого придется вернуть ранее присваиваемые звания труженикам.
«Для начала необходимо реализовать запрет на отмену предоставления дополнительных социальных мер поддержки ветеранам труда», — сообщает представитель Минтруда Nation News. Предполагается, что за 40-летнюю отработку для женщин и 45-летнюю для мужчин будет возобновлено награждение званием «Ветеран труда». Как пояснил источник агентства в министерстве, речь идет о гражданах России, имеющих региональное присвоение статуса.
Сотрудник ведомства рассказал, что после присвоения регионального звания «Ветеран труда» для возможности получения надбавки к пенсии нужно будет введение федерального звания для тех россиян, чьи условия прописаны в законопроекте.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам». Как пишет RT, такую систему начисления пенсий предлагал зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его словам, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.
Подписывайтесь на URA.RU в