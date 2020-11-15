15 ноября 2020

Следователям и прокурорам хотят поднять зарплаты и пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Сотрудникам прокуратуры и СК хотят проиндексировать выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российским прокурорам и следователям предложили в следующем году поднять зарплаты в 1,5 раза выше инфляции. Это следует из поправок ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

«Сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета проиндексируют с октября следующего года оклады, премии, надбавки к пенсии и другие виды доходов на 5,7%, следует из поправок к проекту бюджета. В предыдущей версии документа, уже одобренного Госдумой в первом чтении, предполагалось, что в 2021-м зарплаты им, как и гражданским госслужащим других федеральных ведомств, повышать не будут», — пишет газета «Известия».

Отказ от индексации окладов, как отмечает издание, было частью плана Минфина по экономии бюджета. В 2021 и 2022 годах это помогло бы сэкономить почти 200 млрд рублей. С другой стороны, деятельность прокуратуры и Следственного комитета регулируется отдельными законами, поэтому министерство финансов за уровень их окладов не отвечает.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предположил, что решение проиндексировать выплаты сотрудникам указанных ведомств продиктовано спецификой их работы. Следователи и прокуроры в меньшей степени могут дистанцироваться от прямых контактов в отличие от служащих других ведомств. Поэтому прибавку можно считать доплатой за службу на передовой во время пандемии. Инфляция, как отмечает газета, ожидается на уровне 3,8%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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