Следователям и прокурорам хотят поднять зарплаты и пенсии

Российским прокурорам и следователям предложили в следующем году поднять зарплаты в 1,5 раза выше инфляции. Это следует из поправок ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.
«Сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета проиндексируют с октября следующего года оклады, премии, надбавки к пенсии и другие виды доходов на 5,7%, следует из поправок к проекту бюджета. В предыдущей версии документа, уже одобренного Госдумой в первом чтении, предполагалось, что в 2021-м зарплаты им, как и гражданским госслужащим других федеральных ведомств, повышать не будут», — пишет газета «Известия».
Отказ от индексации окладов, как отмечает издание, было частью плана Минфина по экономии бюджета. В 2021 и 2022 годах это помогло бы сэкономить почти 200 млрд рублей. С другой стороны, деятельность прокуратуры и Следственного комитета регулируется отдельными законами, поэтому министерство финансов за уровень их окладов не отвечает.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предположил, что решение проиндексировать выплаты сотрудникам указанных ведомств продиктовано спецификой их работы. Следователи и прокуроры в меньшей степени могут дистанцироваться от прямых контактов в отличие от служащих других ведомств. Поэтому прибавку можно считать доплатой за службу на передовой во время пандемии. Инфляция, как отмечает газета, ожидается на уровне 3,8%.
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