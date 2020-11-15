15 ноября 2020

В Центробанке рассказали, к чему приведет девальвация рубля

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Клипарт. Сургут, доллар, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля
Ослабление рубля добавит к инфляции 1% по итогам года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Девальвация российской валюты выльется по итогам этого года в инфляцию в размере 1%. Об этом журналистам рассказали в Центробанке.

«При сохранении курса вблизи средних уровней последних недель вклад в инфляцию по итогам 2020 года составит около 1 процентного пункта. <…>. [В этом году] регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 3,9—4,2%. В этот показатель уже заложена девальвация рубля. В 2021-м рост цен, предположительно, составит 3,5—4%», — пишет газета «Известия».

С 1 по 13 ноября, как отмечает издание, нацвалюта торговалась в диапазоне 77,3-80,5 рублей за доллар и 90-93,7 рублей за евро. Падение экономики, по ожиданиям регулятора, в этом году составит 4-5%. В следующем — 3-4%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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