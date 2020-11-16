Вирусолог: карантин в РФ нужно вводить более, чем на две недели

Длительный карантин поможет свести заболеваемость к нулю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантин в России поможет справиться с потерями из-за коронавирусной инфекции. Однако вводить его нужно более, чем на две недели. Таким мнение в беседе с URA.RU поделился старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов.

«Чтобы искоренить коронавирус карантин должен быть более длительным, чем две недели. Китайцы со своими строжайшими мерами, способностью поставить на карантин девяти миллионный город, смогли удержать ситуацию», — выразил свое мнение ученый. Вспоминая карантин в китайском городе Ухань, Чепурнов отметил, что у них карантин был длительный и строгий.

«С точки зрения борьбы с коронавирусом — да, чем строже карантин, тем меньше будут потери. С точки зрения всего остального (экономика, медицина, психика) — будут потери», — сказал вирусолог. Однако, что из этого существеннее, по мнению Чепурнова, непонятно.

В России появился первый регион, где ввели тотальный карантин. В республике Бурятия оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввел новые ограничительные меры из-за обостряющейся эпидемиологической ситуации, пишет «Национальная службу новостей». Рестораны и кафе останавливают свою работу с 16 по 30 ноября. Также перестают работать буфеты, бары, закусочные и любые другие предприятия общепита. Также введенные ограничения останавливают работу объектов розничной торговли, торговых центров и торговых комплексов, передает RT.