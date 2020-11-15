Александра Смертина планируют назначить на должность главы администрации губернатора Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Главой администрации губернатора Пермского края собираются назначить Александра Смертина, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Сейчас Смертин занимает должность заместителя главы администрации губернатора Дмитрия Махонина.

«Смертина планируют назначить главой администрации губернатора. Это решение принято уже давно, где-то в октябре», — сообщил URA.RU инсайдер. Еще один источник, близкий к администрации края, подтвердил данную информацию. При этом точная дата предстоящего назначения не называется.

Связаться со Смертиным корреспонденту URA.RU не удалось. В пресс-службе администрации региона информацию о кадровых перестановках оставили без комментариев. Смертин занимает должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края с 17 февраля 2020 года, куда пришел из краевой избирательной комиссии. Действующий глава администрации Леонид Политов был назначен на эту должность в январе 2020 года за несколько дней до перехода Максима Решетникова с поста губернатора Прикамья в федеральное правительство.