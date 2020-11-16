Назван топ-10 отраслей, где выросла безработица в пандемию

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В Минэкономразвития считают, что сейчас ситуация с безработицей уже стабилизируется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В период пандемии коронавирусной инфекции в России безработица выросла в 10 отраслях. В сфере торговли, обрабатывающего производства и ремонта автотранспортных средств этот показатель самый высокий.

«Согласно анализу, в отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов с 1 января по 31 июля 2020 года число безработных увеличилось на 285 708 человек. В отрасли обрабатывающего производства увеличение составило 142 473 человека, рост безработных в образовании за данный период превысил 62 тысяч», — сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В топ-10 отраслей по росту числа безработных в период пандемии также вошли:

  • Строительство. Рост почти на 61 тысячу человек.
  • Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Свыше 57 тысяч.
  • Транспортировка и хранение. Почти на 55 тысяч безработных.
  • Здравоохранение и соцуслуги. Рост на 44 тысячи безработных.
  • Финансовая и страховая деятельность. Почти на 36 тысяч.
  • Наука. На 35 360 безработных.
  • Госуправление и обеспечение военной безопасности. На 34 261 человека.

Вся статистика будет направлена для учета в дальнейшей работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

При этом министерство экономического развития России назвало ситуацию с количеством безработного населения в стране стабилизирующейся, пишет агентство Nation News. После закрытия предприятий в период пандемии показатели выросли. Однако в ведомстве предполагают, что уже в 2021 году будет зафиксирован естественный уровень безработицы — менее пяти процентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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