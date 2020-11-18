В крупном городе ХМАО заканчиваются места на кладбище

В месяц там хоронят по 125 человек Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Нижневартовске заканчиваются места на городском кладбище. Учитывая статистику, существующая территория будет занята умершими к началу следующего лета. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

«Учитывая среднее количество захоронений в месяц с начала года (125-127 человек), существующая территория будет занята умершими до июня 2021 года», — добавили в департаменте коммуникаций.

В администрации города объяснили, что в этом году уже выполнены строительно-монтажные работы по расширению городского кладбища. А также разработана проектно-сметная документация на следующую очередь строительства, которое запланировано на три следующих года. Это обеспечит город еще 1,5 тысячи мест на кладбище.

Ранее URA.RU писало, что в свердловском городе обнаружили нелегальное частное кладбище. Покойных хоронили там без разрешения и предоставления подлинных документов, а сами могилы копали с нарушением санитарно-эпидемических норм.