В свердловском городе обнаружили нелегальное частное кладбище

Бизнесмены выкупили участок сельскохозяйственной земли и хоронят людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Белоярском районе (Свердловская область) несколько предпринимателей организовали нелегальное кладбище. Об этом URA.RU сообщил депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях Киряке Зороеве, Надежде Кукуниной, Дмитрии Бутакове. «Я направил обращение Генпрокурору РФ Игорю Краснову с указанием на нарушения закона и просьбой разобраться», — сообщил Вячеслав Вагнер. По его словам, он неоднократно слышал жалобы на вышеуказанных предпринимателей от местных жителей и директора МБУ «Мемориал» Андрея Ивашевского (муниципальное учреждение, которое курирует захоронения в Белоярском районе). Покойных хоронят без разрешения и предоставления подлинных документов, что вызывает трудности с ведением учета захоронений; могилы копают с нарушением санитарно-эпидемических норм (отступов от других могил, глубины копки). Самым вопиющим нарушением является захоронение за пределами кладбища на землях сельхозназначения вблизи жилых домов. Только в 2020 году в результате проверки было выявлено 142 нарушения. Учитывая, что минимальная стоимость похорон в Свердловской области составляет примерно 30 тысяч рублей, сумма доходов от незаконного захоронения может превышать 4 миллиона рублей.

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов рассказал URA.RU, что предприниматели производят захоронения на выкупленном ими земельном участке. В настоящее время проверку соблюдения земельного законодательства и санитарно-эпидемиологических требований проводит муниципальный контроль. «Результаты проверки будут переданы в прокуратуру», — констатировал мэр.

С Киряком Зороевым, Надеждой Кукуниной и Дмитрием Бутаковым связаться не удалось — их контакты отсутствуют в сервисах проверки контрагентов. При желании предпринимателей высказать свое мнение редакция готова опубликовать его.