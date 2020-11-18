18 ноября 2020
17 ноября 2020

Экс-члены ОПГ «Локомотив» в Кургане раскололись на два лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские бандиты вступили в противостояние друг с другом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане бывшие члены ОПГ «Локомотив», которая сейчас формально перестала существовать, раскололись на два лагеря. Конфликтуют сторонники и противники наркоторговли. Об этом URA.RU рассказали источники из околокриминальных структур.

Так называемые старички «Локомотива» восстали против производства и торговли синтетических наркотиков. Они пытаются препятствовать продавцам, которые распространяют зелье. «Это выливается в конфликты. Противников наркоторговли подставляют. Но и они борются как могут. К примеру, в 2019 году полицейским удалось сдать торговца по кличке Бивис. Правда с 250 граммами ему дали всего 3 года тюрьмы», — рассказал инсайдер. По его сведениям, на месте Бивиса тут же появился другой куратор распространителей наркотиков.

Другой осведомленный источник добавил, что в городе действует определенная группировка известная под названием «Хачиты». «Они варят наркотики сами. Лабораторию могут сделать в любом месте. Формулу синтетики вывел их родственник-химик», — отметил инсайдер.

С его слов, после варки наркотики распространяются через закладчиков и интернет. Но торговцы действуют и напрямую с покупателями, реализуя товар в ночных клубах. «Самое отвратительное, что эти наркотики подсыпают молодым девочкам в напитки, и они начинают вести себя крайне развязно. Кроме этого, возникает мгновенное привыкание. Это ужасно», — отметил один из источников.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос по поводу действия в городе «Хачитов». На момент публикации ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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