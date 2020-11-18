В Совфеде одобрили повышение НДФЛ для части россиян

Повышенный НДФЛ коснется только граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет Федерации одобрил повышение налога НДФЛ на доходы более пяти миллионов рублей. Ставку налога планируется поднять до 15%.

«Совет Федерации одобрил изменения Налогового кодекса РФ в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период», — говорится в сообщении на сайте Совфеда. Предполагается, что повышение налога принесет в бюджет около 60 миллиардов рублей в 2021 году и 68,5 миллиардов рублей в 2023 году.

С инициативой поднять НДФЛ для граждан с высоким доходом ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Появившиеся благодаря этому средства хотят направить на помощь детям с редкими заболеваниями.