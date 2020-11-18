В Челябинске отреагировали на претензии прокуратуры к минздраву

В минздраве Челябинской области уверены, что нарушений нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В минздраве Челябинской области заявили, что в представлении прокуратуры нет формулировки «нарушение закона» из-за нового режима работы скорой. Об этом на брифинге 18 ноября заявила первый замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова. Надзорное ведомство было недовольно тем, что врачей скорой перестали отправлять к людям с болью в груди, отравлениями, обмороками и другими жалобами.

«В представлении прокуратуры нет формулировки „нарушение закона“. Сейчас с ним работают специалисты, и в положенный срок мы дадим на него ответ», — заявила Сахарова. Замминистра добавила, что сейчас в министерстве видят четкое взаимодействие между скорой и неотложной медицинской помощью. Их специалисты проанализировали все вызовы.

«После оптимизации работы скорой помощи и снижения нагрузки было подготовлено и отправлено письмо главврачам станций скорой помощи об отзыве этого информационного письма. В нем указано, что на неотложную помощь должны передаваться лишь вызовы с не угрожающими жизни состояниями», — добавила Сахарова.

Региональный минздрав в начале октября отправил главврачам больниц письмо, в котором указал, что в связи с резким увеличением нагрузки на скорую помощь из-за эпидемии коронавируса, часть вызовов рекомендуется передать в поликлиники. Прокуратура региона посчитала незаконным постановление регионального минздрава, в котором рекомендуется не направлять бригады скорой помощи к пациентам с одышкой, отравлениями и обмороками.