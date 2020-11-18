Выплаты по советским вкладам снова отсрочили

До 2024 года деньги с советских вкладов не выплатят Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Государственная дума РФ третьем чтении приняла закон о приостановке компенсации денежных средств на вкладах, которые жители СССР открыли до 20 июня 1991 года. Эта мера будет действовать до 1 января 2024 года.

«Оценка финансовых последствий перевода гарантированных сбережений граждан <…> в целевые долговые обязательства Российской Федерации составляет в 2021 году — 48,14 трлн. рублей, в 2022 году — 50,10 трлн. рублей, в 2023 году — 52,10 трлн. рублей», — говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту федерального закона.

Вместе с тем в заключении комитета по финансовому рынку рекомендуется разработать проект, регулирующий исполнение обязательств России по сбережениям граждан. В частности, из-за этого и происходит приостановка компенсаций вкладов.

Некоторые эксперты сообщают, что расходы на выплату компенсаций за советские вклады составили бы примерно 2,5 объема федерального бюджета. Это заведомо невозможно выплатить.

При этом правительство выделяет дополнительные средства на другие социальные выплаты — для семей с детьми. Общая сумма превысит 123 млрд рублей, сообщает RT.