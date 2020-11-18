В ХМАО приняли решение по карьерам участников допинг-скандалов

Неразбериху внесло письмо Минспорта, рекомендации из которого напугали спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО не станут увольнять сотрудников спортивных учреждений, которые за время своей профессиональной карьеры попались на использовании допинга и понесли наказание. Также участники допинг-скандалов могут претендовать на должности в региональном правительстве. Об этом URA.RU рассказали в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

«Наличие информации о фактах нарушения антидопинговых правил (в том числе и в случае завершения периода дисквалификации) не является обязательным требованием на этапе приема документов от кандидатов», — добавили в депгосслужбы.

Опасения по поводу того, что спортсменов, которые за время карьеры стали участниками допинг скандалов, могут уволить или запретить им претендовать на должности в региональном правительстве, возникли в профессиональном сообществе после письма Минспорта и реакции на него со стороны региональной власти. Так, вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков поручил запретить всем оскандалившимся спортсменам занимать любые посты в спортучреждениях. В ответ на запрос URA.RU, в департаменте физкультуры и спорта пояснили следующее: «В Югре не выходило каких-либо распоряжений о применении санкций (в том числе, увольнений) к тем, кто уже отбыл дисквалификацию».

Ранее URA.RU писало, что кандидат на пост директора департамента физкультуры и спорта Дмитрий Ярошенко (чемпион мира в биатлонной эстафете) рискует быть исключенным из конкурса из-за новых рекомендаций Минспорта. Дело в том, что в 2009 году он признался в использовании допинга и был дисквалифицирован на несколько лет.