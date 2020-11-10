Всех, кто когда-либо был замешан в использовании допинга, выгоняют из спорта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кандидат на пост директора департамента физкультуры и спорта Дмитрий Ярошенко (чемпион мира в биатлонной эстафете) рискует быть исключенным из конкурса из-за новых рекомендаций Минспорта. Федеральные власти рекомендовали не пускать участников допинговых скандалов в учреждения физкультуры и спорта. Об этом URA.RU рассказал сам спортсмен.

«Рекомендации Минспорта вызвали у меня чувства досады. В 2009 году международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты моих допинг-проб, я признал нарушение и понес наказание. Дисквалификация закончилась, я провел серию антидопинговых семинаров с детьми, где рассказывал, как не повторить моих ошибок. А теперь, судя по письму (его копия есть в URA.RU — прим. ред.), я не могу работать даже тренером», — говорит спортсмен.

На основании рекомендаций Минспорта, вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков поручил депспорта запретить всем, когда-либо замешанным в допинговых скандалах, занимать любые посты в спортучреждениях (копия документа есть в URA.RU). Этим же документом мэрам рекомендовано следить за тем, чтобы все, кто когда-либо был уличен в принятии допинга, не работали даже тренерами. На момент публикации новости ответ на запрос URA.RU из регионального правительства по этому поводу не поступил.

На защиту спортсменов ХМАО, отбывших наказание за применение допинга, встал бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов Александр Тихонов. «Ярошенко отбыл свое наказание. Он профессионал и я готов на любом уровне его поддержать», — рассказал URA.RU Тихонов.

Ранее URA.RU писало, что названы лидеры отбора на должность главы депспорта ХМАО. Среди них и Ярошенко, чья нынешняя карьера сейчас также под вопросом, так как он занимает должность замначальника управления в АУ «ЮграМегаСпорт».