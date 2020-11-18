Жизненно важный препарат для онкобольных «Дексаметазон» невозможно найти в курганских аптеках. Лекарство раскупили, так как его стали использовать для лечения коронавируса. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинской среды.
«Исчез „Дексаметазон“ [в ампулах] так как он эффективно используется для лечения коронавируса. Но он так же нужен многим онкобольным, которым нельзя прерывать курс, а купить где-либо невозможно, даже через интернет не заказать», — отметил медик.
В онкологии «Дексаметазон» используется в схемах лечения опухолей и улучшения общего состояния. «Например, при неоперабельных опухолях мозга это вообще единственное средство для паллиативной терапии. Кроме того, лечение им нельзя прекращать резко, иначе это может привести к смерти или тяжёлым последствиям», — отметила онколог.
В сети курганских аптек журналисту URA.RU не удалось найти лекарства в ампулах. Фармацевты не смогли подсказать, когда лекарство появится, сказали лишь звонить и узнавать о поступлении.
В пресс-службе правительства региона URA.RU прокомментировали, что препарат «Дексаметазон» не так давно включен в протокол лечения коронавируса поэтому спрос на него резко вырос. «Курганфармация» заказывает дополнительные партии лекарства у производителей, сейчас ожидается поставка. Фармацевты должны выдать лекарства по рецепту в течение 10 дней. В аптеках «Курганфармации» этот срок соблюдается. При отсутствии препарата в аптеке в момент обращения пациента с рецептом его берут на отсроченное обеспечение. В стационарах медицинских учреждений препарат «Дексаметазон» имеется в достаточном количестве. Проблем с лекарственным обеспечением стационарных учреждений нет, заявили власти.
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