В челябинских аптеках не будут продавать вакцину от коронавируса

Требования к хранению вакцины от COVID аптеки выдержать не могут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аптеки Челябинской области не будут продавать гражданам вакцину от коронавируса. Об этом заявили 18 ноября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт и замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

«Мы настраиваемся на проведение вакцинации только через соответствующие кабинеты поликлиник, больниц и других медицинских организаций. При хранении и транспортировке вакцины от коронавируса должны выдерживаться температура -18 градусов. Оборудование для этого должно проходить регулярную сертификацию, что невозможно обеспечить в аптеках», — заявила Гехт. Это обстоятельство также делает невозможным самостоятельные прививки и выезды мобильных бригад в ТРК, как это делается при акциях по вакцинации от гриппа, уточнила Сахарова.

«Мы приобрели нужное холодильное оборудование для хранения вакцины от коронавируса. Оно установлено на территории Областного аптечного склада. Также закуплено оборудование для транспортировки вакцины в медицинские организации», — добавила Гехт.

Расходы по проведению прививочной кампании пока не определены, известно лишь, что она будет бесплатна для граждан. Как ранее сообщил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов, одна доза российской вакцины «Спутник V» стоит порядка тысячи рублей (курс предполагает две инъекции с трехнедельным перерывом между ними). Доза прошедшей недавно испытания зарубежной вакцины Pfizer и BioNTech оценивается примерно в 16 евро. Кроме того, условия ее хранения еще более жесткие — минус 70 градусов.