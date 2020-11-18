Рестораны ХМАО готовы нарушить карантин в новогодние праздники

Часть ресторанов уже предлагает провести новогодние праздники, нарушая требования санитарных норм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Запрет клубам и ресторанам работать по ночам и другие коронавирусные ограничения не позволяют рестораторам рассчитывать на получение существенной прибыли в новогодние праздники. Отдельные владельцы заведений общепита рассказывают о массовых отменах корпоративов, но некоторые готовы рискнуть всем, лишь бы заработать. Об этом URA.RU рассказали в бизнес-сообществе крупных городов ХМАО.

«Обычно у заведений есть список компаний, которые постоянно отмечают корпоративы в одном месте. На этой неделе уже четыре крупных заказчика сообщили о том, что проводить новогодний корпоратив у нас не будут. Только на этом мы не досчитаемся примерно 200 тысяч рублей», — рассказал владелец ресторана из Нижневартовска.

При этом опрошенные журналистом URA.RU администраторы ресторанов в ХМАО заявили, что заявки на организацию банкетов принимают, но уточняют, что работают лишь до 23:00 (таково требование Роспотребнадзора, зафиксированное в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой). Но один ресторан в Нижневартовске и один в Сургуте предложил гостям «задержаться», аргументировав предложение тем, что «их недавно проверяли» (в Нижневартовске) и «это не проблема» (в Сургуте). После того, как собеседники агентства узнавали о том, что звонят из СМИ, в обоих случаях бросали трубку. В полиции ХМАО на это заявили, что в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме: «Работать кафе можно только до 23:00, иных указаний на этот счет пока нет. Если факты работы после 23:00 станут известны — ресторанам грозит закрытие и штраф», — добавили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что ресторанам в ХМАО грозит разорение из-за коронавирусных запретов. С введением запретов на ночную работу, заведения потеряли до 60% выручки.