Источник: олигарх Андрей Кузяев (слева) вел переговоры с губернатором Дмитрием Махониным (справа) по мэру Дмитрию Самойлову Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Олигарх из списка Forbes Андрей Кузяев помогает мэру Перми Дмитрию Самойлову получить пост вице-премьера правительства Пермского края. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Якобы без поддержки Кузяева Самойлов бы ушел в отставку, но не получил бы высокую руководящую должность.

«Кузяев помогает Самойлову. Так было всегда. Ему нужны свои люди на высоких позициях», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства добавляет, что если бы не Кузяев, то Самойлова вынудили бы уйти в отставку раньше и «просто пристроили бы на какую-нибудь почетно-пенсионерскую должность».

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что Самойлова и Кузяева связывают давние отношения. «Еще в 2014 году, когда Самойлова выбрали сити-менеджером, Кузяев при всех в гордуме обнимал его и говорил, что никому не позволит обидеть. Мол, давний друг это его, со студенчества», — добавляет инсайдер.

Ожидается, что Самойлов перейдет на работу в правительство края в декабре. Там он может занять кресло вице-премьера, которое до 16 ноября принадлежало Антону Клепикову. В пресс-службе правительства Пермского края и мэрии Перми данную информацию не комментируют. Пресс-секретарь Кузяева Лидия Шимановская на звонок корреспондента URA.RU не ответила.