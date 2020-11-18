18 ноября 2020
17 ноября 2020

Олигарх помогает мэру Перми стать вице-премьером. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, кузяев андрей
Источник: олигарх Андрей Кузяев (слева) вел переговоры с губернатором Дмитрием Махониным (справа) по мэру Дмитрию Самойлову Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Олигарх из списка Forbes Андрей Кузяев помогает мэру Перми Дмитрию Самойлову получить пост вице-премьера правительства Пермского края. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Якобы без поддержки Кузяева Самойлов бы ушел в отставку, но не получил бы высокую руководящую должность.

«Кузяев помогает Самойлову. Так было всегда. Ему нужны свои люди на высоких позициях», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства добавляет, что если бы не Кузяев, то Самойлова вынудили бы уйти в отставку раньше и «просто пристроили бы на какую-нибудь почетно-пенсионерскую должность».

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Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что Самойлова и Кузяева связывают давние отношения. «Еще в 2014 году, когда Самойлова выбрали сити-менеджером, Кузяев при всех в гордуме обнимал его и говорил, что никому не позволит обидеть. Мол, давний друг это его, со студенчества», — добавляет инсайдер.

Ожидается, что Самойлов перейдет на работу в правительство края в декабре. Там он может занять кресло вице-премьера, которое до 16 ноября принадлежало Антону Клепикову. В пресс-службе правительства Пермского края и мэрии Перми данную информацию не комментируют. Пресс-секретарь Кузяева Лидия Шимановская на звонок корреспондента URA.RU не ответила.

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