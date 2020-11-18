«Родина» предлагает ЦИК РФ деньги, чтобы пройти на выборы-2021

Сбор подписей предлагается заменить денежным залогом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Партия «Родина» выступила с инициативой заменить сбор подписей в поддержку кандидатов и политобъединений для участия в выборах денежным залогом — как демонстрации серьезности намерений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Родины». Сбор подписей является одним из главных фильтров для недопуска на выборы оппозиционных сил — в 2020 году от него пострадала партия «Яблоко».

В самой «Родине» необходимость изменений объясняют противодействием пандемии коронавируса. «Эта мера необходима для снижения риска распространения инфекционных заболеваний и позволит избежать переноса выборов и референдумов на более поздний срок», — заявили в «Родине». Правом заменять процедуру сбора подписей внесением залога предполагается наделять избиркомы всех уровней.

Размер залога предлагается установить в объеме 10% от установленного законом предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения. На выборах в Госдуму, например, предельный размер не может превышать минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 250 тысяч раз (для партии), и в 10 тысяч раз (для кандидата).

При этом сама «Родина» освобождена от сбора подписей для участия в выборах в Госдуму 2021 года. «Но на выборы в заксобрания регионов мы освобождены лишь в восьми из 39 субъектов (где пройдут выборы в 2021 году -прим. ред.), и на муниципальном уровне в основном требуются подписи для регистрации», — добавили в партии на вопрос агентства.

«Родина» вряд ли пройдет в Госдуму в 2021 году, поэтому правильно делает задел для расширения партийной сети в регионах», — считает политолог Сергей Маркелов. При этом эксперт сомневается, что изменения будут приняты ЦИК РФ. Получить оперативный комментарий в Центризбиркоме не удалось — туда направлен письменный запрос.