Избирком Костромской области нашел нарушения в документах, поданных партией «Яблоко» для регистрации кандидатов в депутаты регионального парламента. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии. Ранее оппозиционеров не допустили до выборов в заксобрания еще четырех субъектов РФ, куда они выдвигались — Костромская область остается последним шансом партии на участие в кампании-2020.
«В документах, поданных партией, обнаружены недостатки. В частности, у одного из кандидатов не совпадают данные диплома об образовании с копией самого диплома», — прокомментировали в избиркоме ситуацию. При этом у «Яблока» есть шанс исправить недочеты и предоставить документы заново — срок регистрации в Костромской области истекает 12 августа.
В партии подтвердили, что нарушения носят формальный характер. «Недостатки будут оперативно исправлены. Они не ставят под вопрос наше участие в выборах», — заявил пресс-секретарь «Яблока» Илья Яковлев.
Оппозиционной партии отказали в участии в выборах в региональные парламенты во всех регионах, где партия вынуждена была собирать подписи: ЯНАО, Рязанской, Челябинской и Курганской областях. В Костромской области «Яблоко» освобождена от подписной кампании, так как имеет представителя в гордуме регионального центра. По словам источника агентства, причиной опалы либералов может быть тот факт, что экологическая повестка «Яблока» создает конкуренцию созданной в 2020 году партии «Зеленая альтернатива», на которую у Кремля особые планы.
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