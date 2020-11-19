Блогер Гоар Аветисян поделилась стыдным воспоминанием из детства

Гоар Аветисян в детстве стеснялась своего веса Instagram/ Гоар Аветисян

Блогер и визажист Гоар Аветисян вспомнила день из детства, когда ее родители не могли найти школьную форму подходящего размера. Проблема была в том, что девушка весила 133 килограмма. Воспоминанием стилист поделилась в Instagram.

«Больше всего мне запомнился день, когда в школе начали требовать строго форму — красная клетчатая юбка и зелёный пиджак и моего размера не могли найти нигде от слова совсем… Мама с папой свозили меня абсолютно во магазины в ближайших районах и все было тщетно… Тогда мамочка приняла решение купить 2 юбки и сшить одну из них. Может сейчас многим смешно, но тогда я хотела провалиться сквозь землю (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — написала Аветисян в Instagram.

Блогер до сих пор вспоминает поездки на рынок и «прожигающий взгляд продавца, которая обрубала мечты на красивое платье». «Со временем я привыкла выбирать что-то милое из ларьков для пышных взрослых женщин, хотя в глубине души тайно мечтала о тех молодёжных джинсах и платьицах», — пишет блогер. Она добавила, что после 133 килограммов сейчас чувствует себя красивой.

В октябре 2019 года Аветисян заявила, что ей удалось похудеть на 43 килограмма. По словам визажиста, на протяжении долгого времени не ела фастфуд, мучное, сладкое, соленое, жареное, отказалась от газировки и других вредных продуктов. Также блогеру удалось быстро прийти в форму после родов сына в июле. Уже спустя две недели Аветисян сбросила 18 килограммов.