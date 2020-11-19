В России семьям с детьми дадут 450 тысяч на новые цели

Сейчас семьи могут направить эти деньги только на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту на покупку жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетным семьям хотят позволить тратить государственную субсидию в сумме 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от «Единой России» Даниилу Бессарабову.

«Предлагается разрешить многодетным семьям (то есть от трех детей включительно) тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Сейчас семьи могут направить эти деньги только на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту на покупку жилья.

Причиной появления этой инициативы стали многочисленные обращения избирателей. По словам Бессарабова, сегодня не все россияне могут воспользоваться этой субсидией, что является крайне несправедливо. Планируется, что законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в конце года.