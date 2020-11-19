Причиной этой болезни обычно бывают гормональные нарушения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Перхоть является одним из симптомов неизлечимой болезни Паркинсона. К такому выводу пришли британские ученые.

Речь идет о себорейном дерматите. «Легкая форма болезни проявляется в виде перхоти, а в тяжелых случаях кожа головы становится красной и чешуйчатой», — пишет издание Express. По версии экспертов, такой симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти. Причиной этой болезни обычно бывают гормональные нарушения. Кроме того, американские ученые называют возможным симптомом болезни Паркинсона потливость без какой-либо очевидной причины.

Ранее бразильские ученые выяснили, что коронавирус может вызывать психические расстройства. Дело в том, что низкий уровень насыщения крови кислородом вредит мозгу. Из-за этого нейроны умирают, вызывая шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.