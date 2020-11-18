Голикова призвала регионы ужесточить карантин по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом остается тяжелой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В регионах должны быть введены новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сегодняшнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Пользуясь сегодняшним совещанием… я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время», — цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Голикова также рассказала, что первые партии вакцины против коронавируса центра «Вектор» поступят в гражданский оборот до 10 декабря. Такие данные приводит «Национальная служба новостей».

Сам президент отметил, что ситуация с коронавирусом складывается непросто. «Но, как и договаривались, сегодня уделим этому особое внимание», — уточнил Путин. 18 ноября смертность от коронавируса в России побила антирекорд. За стуки зафиксировано 456 летальных исходов.