В Европе поднимут вопрос о признании независимости Карабаха

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании страной независимости Нагорного Карабаха. Заседание пройдет 25 ноября.
«25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах», — приводит RT выдержку из Twitter председателя группы от партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо. Политик отметил, что только независимость может гарантировать безопасность жителей Карабаха от «турецкого экспансионизма».
Резолюции Сената Франции носят рекомендательный характер, пишет газета «Взгляд». Власти страны принимают их к сведению, но не обязаны выполнять.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны вели активные боевые действия, обвиняя друг друга в провокациях. Позднее было объявлено о начале российской миротворческой миссии в зоне конфликта. Российские военные прибыли в Нагорный Карабах в середине ноября.
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