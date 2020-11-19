В Европе поднимут вопрос о признании независимости Карабаха

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о Карабахе 25 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании страной независимости Нагорного Карабаха. Заседание пройдет 25 ноября.

«25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах», — приводит RT выдержку из Twitter председателя группы от партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо. Политик отметил, что только независимость может гарантировать безопасность жителей Карабаха от «турецкого экспансионизма».

Резолюции Сената Франции носят рекомендательный характер, пишет газета «Взгляд». Власти страны принимают их к сведению, но не обязаны выполнять.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны вели активные боевые действия, обвиняя друг друга в провокациях. Позднее было объявлено о начале российской миротворческой миссии в зоне конфликта. Российские военные прибыли в Нагорный Карабах в середине ноября.