В Свердловскую область идет оттепель

Зимние холода временно отступят от Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие выходные в Свердловской области потеплеет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе уральского управления Росгидрометцентра, самым теплым днем недели станет пятница, 20 ноября.

Если в четверг, 19 ноября температура воздуха днем составит -1, -6 градусов Цельсия, то в пятницу она поднимется до плюсовых температур (+ 2-3). В ночь на пятницу ожидаются несильные заморозки до -4, -9.

В субботу, 21 ноября температура воздуха составит 0-5 градусов Цельсия. Осадков не ожидается, зато будет дуть западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а периодически и до 22 метров в секунду. В Екатеринбурге все дни обещают отрицательные температуры, близкие к нулю — от -1 до -5 градусов.