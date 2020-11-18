Пермяки просят власти отменить карантин для коррекционных школ

В Перми родители детей, которые обучаются в коррекционной школе, попросили власти отменить дистанционное обучение для таких школ. Они отмечают, что дети с особенностями развития не способны заниматься с педагогами удаленно. О проблеме рассказала URA.RU пермячка Луиза Новожилова, ребенок которой посещает коррекционную школу.
«Я считаю, что когда власти принимали решение о введение дистанта, они не подумали таких детях. Детей с особенностями развития мало, поэтому придать этому общественный резонанс очень тяжело. Куда бы я не обращалась, мне отвечают: „Потерпите, это временная мера“. Как я могу заниматься с ребенком сама? Он даже не воспринимает компьютер», — заявила Новожилова. Она также добавила, что навыки, которые дети нарабатываю в коррекционных школах, нужно поддерживать постоянно, поскольку находясь дома, дети их быстро утрачивают.
URA.RU направило запросы в министерство образования Пермского края, с просьбой прокомментировать возможность открытия коррекционных школ. Запрос также отправлен Уполномоченному по правам ребенка в крае Светлане Денисовой. На момент публикации материала ответы не последовали.
С 12 ноября учащиеся школ в пяти городах края — Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском — переведены на дистанционное обучение. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с COVID-19 из-за высокого роста заболеваемости в данных городах.
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