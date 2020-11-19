В РФ число заболевших COVID преодолело историческую отметку

В России за минувшие сутки подтверждено 23 610 новых случаев коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки подтверждено 23 610 новых случая коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом за все время пандемии в РФ выявлено 2 015 608 случаев заболевания инфекцией. Число смертей продолжает увеличиваться, за сутки зафиксировано 463 летальных исходов.

«За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Из больниц выписали 25 573 россиян. Всего за период пандемии COVID-19 заразились 2 015 608 граждан, из них 34 850 скончались.

Москва остается на первом месте по заболеваемости среди регионов РФ: за сутки в столице выявили 6 438 случаев коронавируса. На втором месте — Санкт-Петербург с 2 312 больными. Третье место занимает Московская область, где зарегистрировали 880 новых пациентов.

В регионах УрФО больше всего случаев коронавируса 18 ноября выявили в Свердловской области — 369. Далее идут Пермский край (272 новых больных), Челябинская область (218), ХМАО (201) и ЯНАО (198). В Тюменской области подвержено 168 случаев. Меньше всего новых пациентов зарегистрировано в Курганской области — 98.