Свердловские депутаты помешали единороссу стать спикером

В Артемовском (Свердловская область) сорвалось избрание председателя гордумы. Как сообщили URA.RU в аппарате представительного органа, на заседании 19 ноября вопрос решить не удалось.
«Он будет рассмотрен на заседании в следующий четверг 26 ноября», — пояснили в думе. Источник URA.RU в Артемовском поделился информацией о том, что фракция «Единой России» накануне приняла решение поддержать Владимира Арсенова. На заседании присутствовали 14 депутатов из 19 действующих, для принятия решения требовалось 11 голосов. Владимир Арсенов оказался единственным кандидатом, включенным в бюллетень для голосования. Однако по итогам депутатского волеизъявления за него проголосовали только 6 депутатов, 8 выступили против. Точно также не удалось решить вопрос о переводе спикера на освобожденную основу (с выплатой заработной платы) — за это решение проголосовали только 8 народных избранников, 3 воздержались, 3 выступили против.
Стоит отметить, что «Единая Россия» имеет большинство в гордуме Артемовского — партийная фракция насчитывает 11 депутатов. Предыдущий спикер Константин Трофимов назначен мэром Артемовского, в связи с чем возникла необходимость избрания нового председателя.
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