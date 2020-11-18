18 ноября 2020

Спасатели из Березников забраковали подарок экс-губернатора. «Четыре выезда, три поломки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 23 февраля на реке Тура «Спецоперация лед» и «Битва на Туре». Тюмень , мчс, гимс, катер на воздушной подушке
Судно не справилось со своими задачами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спасатели в Березниках (Пермский край) отказались от нового катера, подаренного экс-губернатором Максимом Решетниковым год назад. Аэросудно на воздушной подушке планировалось широко использовать, в первую очередь для поездки в труднодоступные территории из-за его проходимости. На деле катер, стоимостью около 5 млн рублей, оказался малоэффективным и часто ломался.

«За 10 месяцев у катера было всего четыре выезда и случилось три поломки. Спасатели передали его в краевое министерство транспорта, откуда и получали», — пишет «Новая городская газета».

Издание отмечает, что катер не отвечал заявленным характеристикам. При ветре не сильнее 10 метров в секунду его разворачивало, а при максимальной загрузке (10 человек) он шел по воде не быстрее 5 км/час, хотя заявленная производителем максимальная скорость — 40 км/час.

Решетников вручил катер «Аэроджет — 10М» управлению гражданской защиты Березников в декабре 2019 года. Тогда экс-губернатор отметил высокую универсальность судна, которое может использоваться как для спасения людей, так и для доставки их в труднодоступные населенные пункты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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