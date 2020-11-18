Блогер Варламов включил пермский город в число умирающих

По мнению блогера Ильи Варламова, Березники стремительно теряют население Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Российский блогер Илья Варламов включил город Березники (Пермский край) в число вымирающих городов России. Рейтинг опубликован на странице Варламова в Instagram. Березники оказались в нем на 8-м месте. Всего в список, возглавил который Нижний Новгород, вошло 14 городов.

Варламов отмечает, что с 2006 по 2019 год население Березников уменьшилось на 27 024 человек. «Российская провинция вымирает. В первую очередь уезжают молодые, талантливые, амбициозные. Едут покорять Москву, Петербург и другие крупные города», — написал Варламов.

Блогер отметил, что отдавал предпочтение при составлении рейтинга крупным городам и столицам регионов (от самых больших к самым маленьким). По словам Варламова, города, население в которых за последние годы сократилось в два раза и более, в его рейтинг не вошли «из-за скромных размеров».