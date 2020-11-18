В Тюмени назвали возраст детей, чаще всего болеющих коронавирусом

Первое место по заболеваемости среди детей — у старших подростков, на втором месте — младенцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области коронавирус среди детей чаще всего выявляют у подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала пандемии показатель заболеваемости COVID-19 среди подростков от 15 до 17 лет составил 562,9 на 100 тысяч населения», — сообщили в оперштабе области. На втором месте по числу заразившихся находятся младенцы — среди детей до года показатель составляет 367,8. Третьими стали несовершеннолетние от 7 до 14 лет — 345,7. Самый небольшой показатель по заболевшим регистрируется у пациентов в возрасте от года и до шести лет — 248.

Ранее URA.RU писало о том, что несовершеннолетним до 15 января запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Именно эти комплексы для проведения досуга чаще всего выбирают подростки. Согласно постановлению правительства региона, владельцы ТРЦ сами должны контролировать запрет, а также им рекомендовано отключить доступ к беспроводному интернету на своих территориях.