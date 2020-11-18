Главой района Челябинска стал бывший банкир

Юрий Кузнецов стал полноправным главой Тракторозаводского района Фото: пресс-служба администрации Тракторозаводского района

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Депутаты Тракторозаводского районного совета Челябинска избрали новым главой района Юрия Кузнецова. Об этом сообщили URA.RU в районном совете депутатов. До прихода на муниципальную службу Кузнецов работал в банковской сфере.

«По итогам конкурса были представлены четыре кандидата: первый замдиректора ООО „Право и Финансы“ Максим Бакулин, директор детской школы олимпийского резерва по гимнастике Александр Сидельников, замдиректора по безопасности ДЮСШ по техническим видам спорта Владимир Галышев, а также и. о. главы района Юрий Кузнецов. Депутаты сделали выбор в пользу Кузнецова», — рассказали URA.RU в совете.

«Из 22 депутатов за Кузнецова проголосовал 21. Еще один воздержался», — уточнил URA.RU депутат райсовета Сергей Карелин.

С июля 2016 года и до 15 сентября 2020 года Тракторозаводским районом руководила Галина Гаврилова. О ее грядущей отставке заговорили после подведения итогов голосования по поправкам в Конституцию, когда явка в районе оказалась одной из самых низких в области. Новые претензии к Гавриловой появились после уголовного дела, возбужденного по итогам реконструкции парка имени Терешковой.

Ее будущий преемник ранее возглавлял операционный офис АО «Банк Русский Стандарт» в Челябинске. Он был принят на работу в качестве замглавы районной администрации по указанию мэра города Натальи Котовой.