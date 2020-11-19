19 ноября 2020

Во Владивостоке введен режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая пресс-конференция с начальником Главного управления МЧС России Землянским Юрием. Курган, мчс россии
Сотрудники МЧС работают над ликвидацией аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильной непогоды. В регионе без света остались тысячи домов, сообщает местная мэрия.

«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на владивостокскую мэрию.

По данным других СМИ, ЧС введен в Артемовском городском округе (Приморский край). Там без света остались 400 многоквартирных домов и 3,5 тысячи частных зданий. Всего из-за отсутствия электричества пострадали 90 тысяч человек. Циклон обесточил и насосные станции, пишет RT. Так, 20 тысяч человек остались без воды, еще 1,5 тысячи жителей лишены отопления.

Также из-за непогоды начались перебои с интернетом. В город Артем привезут генератор, чтобы запустить насосную станцию. МЧС и городские службы уже работают над ликвидацией аварий, заявил мэр города Вячеслав Квон.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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