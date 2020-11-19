Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильной непогоды. В регионе без света остались тысячи домов, сообщает местная мэрия.
«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на владивостокскую мэрию.
По данным других СМИ, ЧС введен в Артемовском городском округе (Приморский край). Там без света остались 400 многоквартирных домов и 3,5 тысячи частных зданий. Всего из-за отсутствия электричества пострадали 90 тысяч человек. Циклон обесточил и насосные станции, пишет RT. Так, 20 тысяч человек остались без воды, еще 1,5 тысячи жителей лишены отопления.
Также из-за непогоды начались перебои с интернетом. В город Артем привезут генератор, чтобы запустить насосную станцию. МЧС и городские службы уже работают над ликвидацией аварий, заявил мэр города Вячеслав Квон.
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