Главный проект ЯНАО стал самой быстробогатеющей компанией России

«Ямал СПГ» показал темпы прироста выручки в 1681% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самой быстрорастущей компанией России признан «Ямал СПГ», оператор одноименного газового проекта в ЯНАО. К такому выводу пришли составители ежегодного рейтинга агентства РБК. С 2016 года темп прироста выручки «Ямал СПГ» составил 1681%.

«Столь высокий показатель компании обеспечил резкий рост выручки в 2018 году, с 3 млрд рублей до 181,8 млрд рублей, после того как в декабре 2017-го был запущен завод „Ямал СПГ“ по производству сжиженного природного газа», — пояснили эксперты рейтинга. Отмечается, что в 2019 году выручка компании выросла на 78%, составив 324 млрд рублей. «Ямал СПГ» стал единственным участником рейтинга, чья выручка превысила 300 млрд рублей.

В первой десятке топа оказались еще две нефтегазовые компании. Это «Сладковско-Зареченское» и «Импэкстрейд». Также на лидирующих строчках рейтинга оказались торговые компании, строительные подрядчики, букмекерские конторы и перевозчики.

«Ямал СПГ» является крупнейшим в России заводом по производству сжиженного природного газа. Проект расположен в ЯНАО, в вахтовом поселке Сабетта. Основными получателями газа являются страны Европы и Китай. Контрольным пакетом акций компании владеет руководитель «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, остальные акции разделены между французскими и китайскими инвесторами.