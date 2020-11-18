Отсутствие маски или ее неправильное ношение могут привести к штрафу до 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Тюменской области за отсутствие масок будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. О том, что контроль за соблюдением режима будет усилен, сообщила глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо.

«Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Тюменской области стабилизировалась на высоких цифрах. Заражение происходит, главным образом, в общественных местах и городском транспорте, в том числе в такси, поскольку население не соблюдает на сто процентов обязательный масочный режим. Кроме того, маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать нос и рот», — подчеркнула Шарухо. В этой связи ведомство и полиция усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Штрафы, по словам Шарухо, составят от 15 до 40 тысяч рублей. Столько физлицам придется заплатить за нарушение ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Как правило, ранее по этой статье штрафовали лишь тех, кто болен коронавирусом или является контактным и не соблюдает режим изоляции.