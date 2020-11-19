Как новый закон повлияет на работу Youtube и Facebook в России

Ради россиян власти пытаются выстроить диалог с интернет-ресурсами, нарушающими закон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блокировка соцсетей — крайняя мера, которую предусмотрит готовящийся закон о противодействии цензуре. Ее можно будет избежать, если соцсети пойдут на диалог с российскими властями и перестанут нарушать Конституцию РФ, объяснил URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о мерах для интернет-ресурсов, которые допускают цензуру в отношении российских граждан и СМИ. В качестве мер предлагаются блокировка ресурса, в том числе соцсетей, замедление трафика и административные штрафы.

«Закон правильный, ни в коем случае не подразумевает запрет Facebook и так далее, он создает механизмы влияния. Конечно, это самая крайняя мера. Она вынужденная. Никто на самом деле не хочет, чтобы это происходило. Но для этого нужен диалог», — объяснил Данюк.

Член ОП подчеркнул, что на крайние меры стоит идти только когда организация не выполняет законы России и игнорирует попытки российских госорганов с ней связаться. В остальных случаях можно применять другие санкции. К примеру, запрещать получать доходы с рекламы или ограничивать их, минимизировать трафик или уменьшить количество заключаемых госконтрактов.

Поведение иностранных платформ: массовая цензура российского контента, удаление постов и даже аккаунтов российских СМИ — это их целенаправленная политика, считает Данюк. «От этого страдают обычные пользователи, которые внутри этих соцсетей лишаются возможности получать альтернативную информацию», — подчеркнул он.

28 октября Google, Twitter и Facebook призвали привлечь к ответственности из-за цензурирования российских СМИ. Так, на YouTube, принадлежащем Google, заблокировали доступ к российскому фильму «Беслан». После этого прокурор Москвы потребовал восстановить контент, напоминает агентство Nation News. Также блокировались аккаунты, которые распространяют общественно значимую информацию и репортажи канала Russia Today.