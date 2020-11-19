Свердловских медиков лишают выплат за контакт с больными COVID

Работники поликлиник, контактирующие с потенциальными вирусоносителями, могут остаться без спецвыплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские медики, не работающие в «красной зоне», но контактирующие с ковидными пациентами, могут остаться без специальных выплат. Как сообщил URA.RU источник в медицинских кругах на условиях анонимности, федеральный Минздрав предлагает вести расчет компенсаций с момента получения больным лабораторного подтверждения COVID-19, а не по факту контакта с потенциально зараженным.

«Такую точку зрения высказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Это означает, что в 9 случаях из 10 медики выплат не получат. Главврачи пишут письма в Фонд социального страхования (ФСС), чтобы получить разъяснения и на их основании создавать расчетные списки на компенсации», — рассказал собеседник агентства. По его словам, ответа из ФСС пока нет. Инсайдер предсказал большой отток кадров из государственной системы здравоохранения: нагрузка на медработников возрастает, опасность работы повышается, а объем оплаты уменьшается.

Постановлением правительства РФ медработникам, официально не работающим с COVID-19, но контактирующим с пациентами, которым поставлен соответствующий диагноз, в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года установлена ежемесячная специальная социальная выплата. Речь идет о работниках поликлиник, скорой помощи и персонале больничных отделений, не связанных с коронавирусом. Врачи должны получать 2430 рублей, средний медперсонал — 1215 рублей, младший — 600 рублей за одну смену.

В отделе по связям с общественностью Свердловского отделения ФСС URA.RU сообщили, что ждут разъяснений из Минздрава и Минтруда, но пока никакой информации на этот счет не имеют. В связи с этим методика расчета спецвыплат пока остается неясной самим сотрудникам Фонда соцстраха. В пресс-службу Минздрава РФ направлен запрос, ответ на него к моменту публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что после вступления в силу новых правил начисления выплат свердловские врачи опасаются уменьшения зарплат.

Черновик письма в ФСС от руководителя одной из свердловских больниц предоставлено читателем URA.RU