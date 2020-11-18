Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 ноября ужесточил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.
РАЗРЕШЕНО:
- проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции;
- органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;
- проводить концерты с участием зрителей, но только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора;
- гулять и ходить на улице без медицинской маски.
ЗАПРЕЩЕНО:
- проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы;
- покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине.
ОТКРЫТЫ:
• детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;
• кинотеатры и кинозалы;
• музеи;
• образовательные организации;
• организации, осуществляющие спортивную подготовку;
• рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания;
• салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
• аттракционы в парках;
• все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
• базы отдыха, детские лагеря и санатории;
• детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
• фитнес-центры;
• библиотеки;
• госучреждения (по предварительной записи) и почта.
В Челябинской области с начала пандемии зафиксировано 23 964 случая заражения. Скончались 775 человек, из них 242 жителя — непосредственно от COVID-19. Сейчас лечение проходят 6 817 южноуральцев.
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