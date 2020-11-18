18 ноября 2020

Что разрешено и что запрещено челябинцам из-за COVID-19. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск, полиция, медицинские маски
За соблюдением запретов проследят власти и полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 ноября ужесточил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.

РАЗРЕШЕНО:

  • проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции;
  • органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;
  • проводить концерты с участием зрителей, но только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски.

ЗАПРЕЩЕНО:

  • проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы;
  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине.

ОТКРЫТЫ:

• детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;

• кинотеатры и кинозалы;

• музеи;

• образовательные организации;

• организации, осуществляющие спортивную подготовку;

• рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания;

• салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

• аттракционы в парках;

• все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);

• базы отдыха, детские лагеря и санатории;

• детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);

• фитнес-центры;

• библиотеки;

• госучреждения (по предварительной записи) и почта.

В Челябинской области с начала пандемии зафиксировано 23 964 случая заражения. Скончались 775 человек, из них 242 жителя — непосредственно от COVID-19. Сейчас лечение проходят 6 817 южноуральцев.

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Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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