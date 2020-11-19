Челябинцам рассказали, сколько стоит реабилитация после COVID

Восстанавливать придется практически все функции организма (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусом жителям Челябинской области начали предлагать курсы реабилитации. Их продолжительность составляет от двух недель, а цена коммерческих вариантов стартует от 15-20 тысяч рублей.

Больше всего повезло челябинцам, которые бесплатно попадут в один из трех центров регионального минздрава: при санаториях «Карагайский бор» и «Сосновая горка», а также в центр реабилитации на озере Смолино. Бригада, включающая врачей-физиотерапевтов и специалистов по лечебной физкультуре, разработает для каждого индивидуальный курс реабилитации. «Места зарезервированы, и попасть туда можно с направлением из лечебных учреждений и соответствующими показаниями», — рассказали URA.RU в минздраве области. Всего таких мест 85.

Желающие восстановиться за свой счет могут обратиться к частникам. Директор клиники «Альтернативное лечение» Сергей Потанин сказал URA.RU, что минимально возможная цена курса реабилитации — не менее 15 тыс. рублей. «Это двухнедельный курс иглорефлексотерапии и травяные сборы, подбираемые для каждого пациента», — заметил врач. Оговорившись, что полная реабилитация может затянуться на заметно больший срок. В челябинском «ЛОР-центре на Энтузиастов» первичный прием стоит три тысячи рублей, день лечения может обойтись в 1,5-3 тысячи рублей при продолжительности курса в две недели «Но точно сказать, в какую сумму выльется курс, нельзя — все строго индивидуально», — предупредили в центре.

Схожие условия в санатории «Сунгуль», где предлагают интенсивные 12-ти и 14-тидневные программы реабилитации, разработанные совместно с главным пульмонологом УрФО, профессором Галиной Игнатовой. День в санатории (с питанием) обойдется от 2 тысяч до 4,5 тыс. рублей — в зависимости от категории номера.