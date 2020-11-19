19 ноября 2020

Президент Бразилии примерил на себя мем «широкий Путин». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , флаг бразилии, бразильский флаг
Президент Бразилии подражает мему про Владимира Путина Фото: pixabay.com © URA.RU

Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал свою версию мема «широкий Путин». Он опубликовал в Twitter видео, где применяет на себя эффект, как в популярном ролике.

«Хорошее видео», — заявил глава Бразилии в Twitter. На видео Болсонару такой же широкий, как и президент России Владимир Путин в меме.

Мем с растянутым на экране российским президентом впервые стал популярен в 2017 году. Через несколько лет он обрел видео-воплощение. В ролике широкий Путин идет на свою инаугурацию по кремлевским коридорам под песню «Song For Denise».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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