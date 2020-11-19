Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал свою версию мема «широкий Путин». Он опубликовал в Twitter видео, где применяет на себя эффект, как в популярном ролике.
«Хорошее видео», — заявил глава Бразилии в Twitter. На видео Болсонару такой же широкий, как и президент России Владимир Путин в меме.
Мем с растянутым на экране российским президентом впервые стал популярен в 2017 году. Через несколько лет он обрел видео-воплощение. В ролике широкий Путин идет на свою инаугурацию по кремлевским коридорам под песню «Song For Denise».
- Bom v?deo. ???? pic.twitter.com/MI6BRUceMq— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 18, 2020
Подписывайтесь на URA.RU в