Тюменцы осудили мегапроект, который должен помочь с пробками

Тюменцы выступили против строительства развязки и за сохранение деревьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени оставили без малого две сотни негативных комментариев, обсуждая будущее строительство трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, которая обойдется бюджету в 2,7 миллиарда рублей. Общение людей и власти шло на сайте госзакупок.

«Развязка создаст большое шумовое загрязнение для ближайших домов. Суммарно для постройки будет снесено 4,5 гектар леса, расположенного в черте города — это более 1500 деревьев. Вместо этого будет высажено всего восемь елей и кустарник», — написала участница обсуждения Любовь Сезонова.

В целом проблема вырубки насаждений волнует многих из тех, кто принял участие в обсуждении закупки. Кроме того, люди в принципе не видят смысла в строительстве объекта. «Я езжу здесь каждый день и не по разу. Никаких проблем с движением транспорта не наблюдаю, особенно сейчас, когда Мельникайте расширили. А вырубка парков это просто безумие!» — прокомментировала Анна Зяблицева.

В ответ на возмущения тюменцев департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города сослался на генеральный план, который обсуждался в 2011 году, и не вызвал возражений участников публичных слушаний. Также власти сообщили, что проект получил положительное заключение госэкспертизы. Что до деревьев, то все, что будет вырублено, пообещали восполнить в других местах. При этом в департаменте подчеркнули, что работы не затронут лесопарк имени Гагарина.

Ранее URA.RU писало, что в следующем году в Тюмени появятся новые дороги. Развязка на Мельникайте станет самым дорогостоящим проектом.