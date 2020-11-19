«Аэрофлот» передаст авиакомпании «Россия» все самолеты Superjet

«Аэрофлот» отдаст дочерней авиакомпании больше 50 Superjet 100 (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Аэрофлот» решил передать дочерней авиакомпании «Россия» все свои самолеты Superjet 100 до конца 2022 года. Об этом журналистам рассказали сразу два источника в группе «Аэрофлот».

«До конца 2020 года компания передаст „России“ пять таких самолетов, в 2021 году — 44 самолета, еще десять — в 2022-м», — пишет РБК со ссылкой на слова одного собеседника. Второй, как отмечается, назвал похожие данные, причем оба сходятся в том, что последние десять самолетов будут переданы в 2022 году.

Представитель «России» в беседе с изданием заявил, что перевозчик ожидает поставку до 10 новых Superjet до конца 2020 года. В 2021 году парк «Суперджетов» хотят нарастить до 66. Таким образом, как ожидается, число самолетов у компании вырастет с 54 до более чем 120.