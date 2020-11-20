Россияне смогут жаловаться на задержку результата теста на COVID

Тест на коронавирус должен быть готов в течение двух суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор с 21 ноября запускает работу горячей линии по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Попова в эфире телеканала «Россия-1» напомнила, что срок готовности анализов ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Она отметила, что санитарные правила распространяются на все лечебные учреждения и диагностические центры независимо от формы собственности. «Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться», — отметила Анна Попова.

Анна Попова добавила, что в России нет недостатка в тест-системах на COVID-19. Ранее стало известно, что выписывать пациентов будут после одного отрицательного результата, а не двух, напоминает телеканал 360. Свердловский вице-губернатор Павел Креков заявлял, что власти станут штрафовать частные лаборатории, если те не будут предоставлять результаты тестов на коронавирус в течение 48 часов. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции может пойти на спад во всех регионах России к концу ноября, писало агентство Nation News.