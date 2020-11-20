В России могут ввести свои «золотые паспорта». Условия обмена для богатых иностранцев

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Вместо паспорта власти обещают богатым иностранцам только вид на жительство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минэкономразвития РФ работает над введением «золотых паспортов» для иностранных граждан. Однако в отличии от зарубежных стран (практика применяется на Кипре, в Великобритании, Сингапуре), богатым иностранным инвесторам вместо гражданства РФ пока готовы предоставить лишь вид на жительство.

«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — заявил первый замглавы ведомства Михаил Бабич «Известиям».

Чтобы получить «золотой паспорт» иностранцы должны выполнить как минимум одно из четырех условий: владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей; проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес или открыть собственное дело с начальным капиталом не менее 10 млн рублей, быть не менее трех лет владельцем гособлигаций или недвижимости стоимостью 30 млн рублей.

В Минэкономразвития полагают, что введение «золотых паспортов„станет хорошим стимулом не только для привлечения денег, но и создания новых рабочих мест. Пока в ведомстве не уточнили на жителей каких стран рассчитана эта инициатива. за прошлый год в РФ вид на жительство получили 184 тысячи иностранцев — преимущественно выходцев из стран СНГ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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