«Ведомости»: у экс-главы Минстроя РФ появился шанс на оправдание

Возврат денег в бюджет повлияет на судьбу обвиняемых, считают юристы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юристы увидели в уголовном деле аудитора Счетной палаты и экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня шанс на прекращение преследования или весомое смягчающее обстоятельство. Как выяснилось, на деньги, в растрате которых обвиняют политика, в Ивановской области ремонтируют восемь детских поликлиник и одну взрослую больницу.

Речь идет о сумме в 700 млн рублей, которая, по версии следствия, была предоставлена в качестве бюджетного кредита и растрачена в пользу компании «Ивановский бройлер». Однако, как пишет газета «Ведомости», в июне 2020 года действующий губернатор Станислав Воскресенский сообщил о возврате в региональный бюджет всего долга с учетом процентов — всего 710 млн.

Из этого сообщения следовало, что ГК «Продо», в состав которой входил «Ивановский бройлер», выкупила этот долг перед бюджетом региона. В пресс-службе правительства Ивановской области изданию подтвердили, что деньги действительно вернулись в казну.

«Воскресенский предложил потратить деньги на реализацию социально значимых проектов. В начале октября региональная Общественная палата назвала девять объектов, которые отремонтируют, — восемь детских поликлиник и одну взрослую. Ремонт этих объектов пока не начался, идет проектирование работ», — пишет газета.

Адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков в беседе с журналистами предположил, что возврат денег повлияет на судьбу обвиняемых. Если будут доказаны признаки преступления, вскрывшийся факт станет смягчающим обстоятельством. «Но судя по тому, что деньги были возвращены, здесь нет состава преступления как такового», — добавил юрист. С ним согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он считает, что доказательство возврата средств повлечет прекращение уголовного преследования.

Михаила Меня задержали 18 ноября по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств Ивановской области. Чиновник не признает свою вину. Он считает сложившуюся ситуацию недоразумением. В качестве меры пресечения ему запретили выходить из дома больше, чем на два часа в день, а также пользоваться интернетом, получать и отправлять письма и общаться с другими фигурантами дела.