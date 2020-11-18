Адвокат Мурад Мусаев заявил, что его подзащитный «не понимает, о чем идет речь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не признал вину в хищении 700 млн рублей. Он назвал свое задержание недоразумением. Об этом журналистам рассказал адвокат Меня Мурад Мусаев.

«Мень считает свое задержание следствием недоразумения. Никакой растраты он, конечно же, не совершал», — цитирует Мусаева «Интерфакс». Он добавил, что при даче согласия на уголовное преследование в Совфеде было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий.

Задержание Меня связано с хищениями из бюджета Ивановской области на 700 млн рублей. В 2005—2013 годах он занимал должность губернатора этого региона. Показания против бывшего главы Минстроя дал его приемник, другой экс-глава региона Павел Коньков. В 2011 году Меню, от имени правительства Ивановской области, разрешили заключить соглашение о предоставлении бюджетного кредита и распределить эти средства. После этого Мень, якобы преступно растратил деньги в пользу ГК «Продо» (мясная компания). Самого Конькова по делу о краже из бюджета Ивановской области 700 млн рублей задержали 31 мая 2019 года.